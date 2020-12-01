Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
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Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz

01.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:25
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz

ADANA İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarına, "Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz.

ADANA İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarına, "Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. Cansiperane çalıştığınızın farkındayım. Gayretleriniz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun" anonsu yaptı.

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde çalışan personeli ziyaret etti. Çağrı merkezinde görev yapan personelle bir süre sohbet eden Dr. Nacar, karanfil de dağıttı. Çağrı merkezindeki telsizden, sağlık çalışanlarına anons yapan Dr. Nacar, "Sesimi duyan tüm arkadaşlarımı selamlıyorum. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepinizi çalıştığınız yerlerde, araçlarınızın içerisinde ziyaret etmek isterdim. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle sizlere çağrı merkezinden ulaşabiliyorum. Cansiperane çalıştığınızın farkındayım. Gayretleriniz adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS SALGININI ATLATACAĞIZ'Zaman kavramı olmadan, yorulmadan, fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarını ziyaret edip, teşekkürlerini ilettiklerini kaydeden Dr. Nacar, "112 Acil Çağrı Merkezi'nde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, filyasyon ekiplerinde, ambulanslarda gayretle çalışan arkadaşlarımız sayesinde, koronavirüs salgınını da atlatacağız. Onların gayretleri sayesinde birçok insana ulaşabiliyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olmasından dolayı onları özel olarak ziyaret etmek istedim. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.'112'Yİ SADECE ACİL DURUMLARDA ARAYIN'

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi'nde günlük yaklaşık 6 bin 500 çağrıyı cevapladıklarını ve bine yakın hasta taşıması yaptıklarını kaydeden Dr. Nacar, sadece acil durumlarda 112'nin aranması konusunda vatandaşları uyardı. Acil durumlar dışında da 112'ye çağrı geldiğini belirten Dr. Nacar, "Sadece hayati tehlikesi bulunan hastalar ve acil durumlarda 112'nin aranmasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Özellikle koronavirüs ile ilgili konularda '0322 455 1313' numarasından 'Covid-19 Çağrı Merkezi'mizi aramalarını istiyoruz. Bu numarayı arayan vatandaşlarımıza koronavirüsle ilgili danışmanlık hizmeti de veriyoruz" diye konuştu.

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Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz
Adana İl Sağlık Müdürü'nden sağlık çalışanlarına: Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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