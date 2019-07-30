ADANA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan Feke karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan istikametinden Feke'ye ilerleyen Urfi Bildirici (54) yönetimindeki 01 RA 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Teke yönetimindeki 48 AAP 33 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken Urfi Bildirici, Türkan Deniz (76) ve diğer araçta bulunan Aysel Selvitopu (53) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve CANKUR ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Urfi Bildirici ve Türkan Deniz çıkartıldı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bildirici ve Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Aysel Selvitopu'nun ise tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA