Adana iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Adana İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Adana iftar saati kaç? Adana iftar vakti nedir?
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Adana iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Adana İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Adana iftar saati kaç? Adana iftar vakti nedir?

Adana'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Adanalı hemşerilerimiz Adana iftar saati sorgulanmaya başlandı. Adana'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Adana iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Adana İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Adana iftar saati kaç? Adana iftar vakti nedir?
16.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:02

Buna göre, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Adana iftar saati kaç? Adana iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Adana iftar saatleri… Adana halkı, imsak vakti en son 03:47'de oruç için niyetlendi. Peki, Adana iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 16 Mayıs 2020 Cumartesi Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Adana iftar saati kaçta? İşte, Adana iftar vakti:

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Adana iftar saati:19:46

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN AYETLERİ

O (muttakiler) ki; bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever. (3/Âl-i İmran 134)

> O (muttakiler) ki; bir kötülük yaptıklarında yahut (günah işleyerek) kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anar ve günahları için bağışlanma dilerler. Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir? Ve bile bile yaptıkları (yanlışta) ısrar etmezler. (3/Âl-i İmran 135)

> Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak oldun. Şayet kaba, katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlar için bağışlanma dile, işlerinde onlarla istişare et. (Bir konuda) karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. (Ve onu uygula. Çünkü) Allah, tevekkül edenleri sever. (3/Âl-i İmran 159)

> Allah'ın (kabul edeceğine söz vererek) üstlendiği tevbe, bilmeden günah işleyen sonra çabucak tevbe edenler içindir. Bunların tevbesini Allah kabul eder. Allah (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm'dir. (4/Nîsa 17)

> (Bir de) onlara, Âdem'in iki oğlunun hak olan haberini oku. Hani onlar bir kurban sunmuştu da birinin (kurbanı) kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul olunmayan) demişti ki: "Kesinlikle seni öldüreceğim." (Kardeşi:) "Allah ancak muttaki olanlardan kabul eder." demişti. (5/Mâide 27)

> Yaptıkları kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Yaptıkları şey ne kötüdür. (5/Mâide 79)

> Bu, şundandır: Allah, bir topluma verdiği nimeti, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirecek değildir. Şüphesiz Allah, (işiten ve dualara icabet eden) Semi', (her şeyi bilen) Alîm'dir. (8/Enfâl 53)

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