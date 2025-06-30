ADANA HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Adana'da hava durumu nasıl? Adana için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Adana'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Adana'da hava yer yer parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Adana'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ADANA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yaz mevsiminin etkisini yoğun biçimde hissettirdiği Adana'da, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca yüksek sıcaklık ve nem oranı dikkat çekiyor.

Meteoroloji verilerine göre, Adana'da günün en düşük sıcaklığı 22°C, en yüksek sıcaklığı ise 37°C olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışıyla birlikte bunaltıcı bir hava bekleniyor.

ADANA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Adana hava durumu