ADANA HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü Adana'da hava durumu nasıl? Adana için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Adana'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü Adana'da hava yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Peki, 15 Haziran 2025 Pazar günü Adana'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN ADANA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji kaynaklarına göre, Adana'da yarın hava durumu parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. 15 Haziran 2025'te Adana'da en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 22°C olacak. Hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına karşın gün içinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %39 seviyesinde olacak ve rüzgarın güney-güneybatı yönünden saatte 4.2 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

Gün doğumu saat 05:30, gün batımı ise 19:45 olarak hesaplandı. Güneşli geçen sabah saatlerinin ardından öğle ve akşam üzeri saatlerinde yağış etkisini gösterebilir.

ADANA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Adana hava durumu