Adana Gazeteci Hande Fırat'ın Resim Sergisine Yoğun İlgi

Gazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgi

HÜRRİYET gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın Cermodern'de açtığı 'Renklerdir Patlayan' isimli resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. Sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resimleri çok beğendiğini söyledi.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, yaklaşık 10 yıldır yaptığı yağlı boya tabloları Ankara'daki CerModern sanat galerisinde sergiledi. 'Renklerdir Patlayan' isimli sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserleri yakından inceledi. Sanatın başka bir hayat olduğunu belirten Bakan Soylu, resimlerden etkilendiğini söyledi. Hande Fırat'ın bu özelliğini bilmediklerini belirten Bakan Ersoy ise, Açıkçası bizi şaşırttı. Renklere hakim oluşunu beğeniyle izledik. İnşallah herkes böyle sanatını ve sanatçı ruhunu ön plana çıkaran, girişimci bir şekilde sanata katkıda bulunur dedi.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ise 10 yıldır resim yaptığını ve sergisinde 60 eserin olduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri resme meraklı olduğunu, stres sebebiyle de resme başladığını belirten Fırat, bu konuda eğitim aldığını söyledi.

Yaptığı resimlerden dolayı evde adım atacak yer kalmadığını dile getiren Fırat, Resimleri bir cesaretle sizlerin önüne koymaya karar verdim. Bugüne kadar pek çok şey yaşadık. Hiçbir şey bu kadar heyecan vermedi. Hiçbir şey de beni bu kadar heyecanlandırmadı. Resimler için çok iyi tepkiler aldım. İnşallah devamı gelecek dedi.

Kaynak: DHA