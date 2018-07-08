Adana Feci Kazada, 1'i Çocuk 2 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

Feci kazada, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ADANA'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından parçalanan otomobilden kopan parçalar etrafa saçıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hilmi Aksoy idaresindeki 33 EF 784 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1'i bebek 6 kişi etrafa savruldu.

Kazanın ardından, vatandaşlar araçta bulunanların yardımına koştu. Yol kenarına taşınan yaralılar çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Otomobilde bulunan Banu Aksoy (35) ise olay yerinde, 1 yaşındaki Helin Ateş ise hastanede yaşamını yitirdi. 5 yaralı ise tadevi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobilin parçaları ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.