Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti
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Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti

Adana'da evinde ölü bulunan ve cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle çıkartılabilen 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) yaşadığı mahallede vatandaşlar, kötü koku nedeniyle hummalı bir temizliğe girişti.

02.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:19

Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle çıkartılan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) yaşadığı mahallede vatandaşlar, kötü koku nedeniyle sokakta temizlik yaptı.

CANSIZ BEDENİ KEPÇEYLE ÇIKARILDI

İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan haber alamayan komşuları polisi aradı. 31 Ağustos'ta olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu. 128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı. Tatar'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti

MAHALLEDE TEMİZLİK YAPTILAR

Tatar'ın ölümünün ardından yaşadığı mahalledeki sokakta kötü kokular yayılmaya devam edince esnaf ve mahalle sakinleri tarafından Arslanpaşa Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alındı. Mahalle halkının ve ASKİ ekiplerinin yardımıyla kaldırımlar ve yollar temizlendi.

Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
ADAM: saçma bir haber olduğunu ben kabul ettim sizden de bekliyorum. Garip olan, adam çürüyene kadar bir Allahın kulu adamın kapısını tıklamamış. İyimisin dememiş. Mahalle bakkalı ekmek almadı ve ışığı yanmıyor diye bakmamış. Biz nezaman böyle olduk. Vesselam. . .
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ERMİR: BİM den A101 den alış veriş yaptığımızdan beri.
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NE BE: BIZ HEP BOYLEYDIK
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