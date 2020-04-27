ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor
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ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor

Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyorAdana Demirspor'un İsveç vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu Erkan Zengin, Türkiye'deki sağlık sistemi ve Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için İsveç'e özel uçak gönderilerek ülkeye getirilmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na...

ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor
27.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:58

Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor

Adana Demirspor'un İsveç vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu Erkan Zengin, Türkiye'deki sağlık sistemi ve Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için İsveç'e özel uçak gönderilerek ülkeye getirilmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ VE SAĞLIK BAKANIMIZ'DAN ALLAH RAZI OLSUN

İsveç'ten özel uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sunan Zengin, 'Şu anki durumları iyi hepsi evde. 6-7 kuzenim bu hastalığı geçirdi. Hastaneye gitmeden evde tedavilerini oldular. Şu an hepsi çok iyi. Buranın sağlık sistemiyle karşılaştırdığımda Türkiye'de inanılmaz bir çalışma var. Gerçekten gurur verici. Dünkü olayda İsveç'ten buraya özel uçakla hastayı getirdiler, bunun hiçbir ülke yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Bu gurur verici. Dünya, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu gördü. Buradaki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor. Pozitif konuşmalar oluyor. Bunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz ve bu zaten yaşıyoruz. Oradaki sistemi yargılamıyorum ama Türkiye ile kıyaslanamaz. Dünya'nın sistemiyle de burası kıyaslanamaz. İsveç'teki sistem herkesin bu virüsü kapması sonrası bağışıklık gücünün artması için çalışmalar yapılıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama burada olmaktan gurur duyuyorum' açıklamasında bulundu.

'SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK İYİ YÖNETİLDİĞİNDEN TÜRKİYE'DE FUTBOL BAŞLAYABİLİR'

Türkiye'de sağlık çalışmalarının güven verdiğini söyleyen Zengin, 'Futbolu özledim. En çok sevdiğimiz spor futbol olduğu için Türkiye de futbolu özlemiştir. Futbolun burada başlaması beni çok etkilemeyecektir. Sağlık sisteminin o kadar iyi yönetildiği bir durumda futbolun başlamasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum' dedi.

ADANA Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor

Kaynak: DHA

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