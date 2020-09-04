Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardıADANA'da elektrik kesilince otomatik kepengi açamadıkları için iş yerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişi, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

04.09.2020 06:54 | Son Güncelleme: 04.09.2020 06:59

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

ADANA'da elektrik kesilince otomatik kepengi açamadıkları için iş yerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişi, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde yaşandı. Dün gece saat 22.00 sıralarında manav sahibi ve 3 arkadaşı, telefon üzerinden online oynanan bir oyun için iş yerinde buluştu. 4 arkadaş oyun oynadığı sırada arızalı olan elektrikli kepenk kendiliğinden kapandı. Kepengin kapanması sonrası mahallede elektrik de kesilince 4 arkadaş, iş yerinde mahsur kaldı. İş yerinde oturup, elektriğin gelmesini bekleyen 4 kişi, saatlerin ilerlemesine rağmen bir gelişme olmayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepengi kırarak açmak istedi ancak işyeri sahibinin kabul etmeyince, itfaiye olay yerinden ayrıldı. İşyerinin önünde toplanan mahalle sakinleri 4 arkadaşı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çözüm bulmaya çalıştı. Jeneratör bulamayan mahalleli, iş yerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden işyerinin elektrik panosuna kablo ile elektrik çekti. Karanlık sokakta doğru bağlantı yapmaya çalışan vatandaşlar, saat 22.00'de iş yerinde mahsur kalan 4 kişiyi, saat 04.00'te kepenge elektrik vererek kurtardı. 4 arkadaş, mahallelilerin alkışlarıyla iş yerinden çıktı.

6 saatin ardından temiz hava alan İsmail Polat, bazı evlerde solunum cihazına bağlı insanların da olduğunu belirterek, uzun süreli elektrik kesintisinin yaşanmasına tepki gösterdi.

Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Wilma Elles Fatma Girik Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Adana -Elektrik kesilince işyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 06:59:35. #1.14#
title