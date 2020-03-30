ADANA Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli
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Ahmet Sel, Feke, Güncel

ADANA Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eliADANA'nın Feke ilçesinde koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda bazı işyerleri kapandı.

30.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:57
ADANA Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

ADANA'nın Feke ilçesinde koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda bazı işyerleri kapandı. Yaklaşık iki haftadır kapalı olan işyeri sahiplerine Feke Belediyesi yardımda bulundu.

İlçede faaliyet gösteren birçok işyeri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapandı. İşletme sahipleri ve yanlarında çalışan yüzlerce kişinin ekonomik olarak zorluk çekmemesi için Feke Belediyesi devreye girdi. Belediye Başkanı Ahmet Sel'in talimatıyla hazırlanan yardım paketleri, görevliler tarafından esnafın evlerine tek tek dağıtıldı. Yardımların 3 ay süreceğini belirten Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Bilindiği üzere devletimizin virüsten koruma uyarıları kapsamında, zamanımızın büyük bir bölümünü evlerde geçiriyoruz. Ancak bu sürede insanların evlerine ekmek götürmesi gerekiyor. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Gün dayanışma günüdür. Yerel yönetimler, iş adamları, esnaflar üreticiler, en önemlisi komşular olarak, bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmak zorundayız. Bu memleketin evlatları, her daim elini taşın altına koymuştur. Bu günde hiç tereddüt etmeden koymaya da devam etmektedir. Ben ve mesai arkadaşlarım Feke de bu krizin en az zararla atlatılması için taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz. Feke Belediyesi olarak, bu krizden etkilenecek işsiz kalan evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza yardım kolilerini dağıtmaya başlıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Başımızdaki bu virüsü birlikte yeneceğiz. Evinde kal Türkiye" dedi.

Berberlik yapan Mesut Ünal, "Virüs başladığından beri evdeyiz. Başkanımız Ahmet Sel'den Allah razı olsun ne zaman darda kalsak yardımcı olur" dedi. Serap Bozkır ise, "Korona virüsü sebebiyle dükkanlarımız kapatıldı. Yaptığı yardımlardan dolayı Feke Belediye başkanımız sayın Ahmet Sel'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ADANA Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

Kaynak: DHA

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ADANA Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

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