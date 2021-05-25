ADANA DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Adana'da, otomobiliyle drift yaparak girdiği caddede, devriye görevi yürüten bir bekçiye ve park halindeki araca çarpıp kaçan şüpheli Ç.K., yakalandı.

Adana'da, otomobiliyle drift yaparak girdiği caddede, devriye görevi yürüten bir bekçiye ve park halindeki araca çarpıp kaçan şüpheli Ç.K., yakalandı. Polisteki ifadesinde, park halindeki araca çarpınca korkup, kaçtığını belirten Ç.K., bekçiye çarptığını bilmediğini öne sürdü. Ç.K., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde drift yaparak Kıyıboyu Caddesi'ne dönen 80 AB 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devriye görevi yapan bir bekçiye ve park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile çarptı. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı bekçi, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'BEKÇİYE ÇARPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Bölgede araştırma yapan polis, bekçiye çarpan otomobili park halinde buldu. Aracı kullanan Ç.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ç.K.?nin, 'Direksiyon hakimiyetini kaybedince, park halindeki araca çarptım. Daha sonra korkup olay yerinden kaçtım. Bekçiye çarptığımı bilmiyordum' dediği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, bekçinin caddeyi kontrol ettiği sırada siyah renkli otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve hem bekçiye hem de park halindeki araca çarptığı görüldü. Aracın daha sonra olay yerinden kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen bekçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı