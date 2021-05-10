Adana Demirspor aşkı bir başka!
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Adana Demirspor aşkı bir başka!

Adana Demirspor aşkı bir başka!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adana Demirspor TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Takımın koyu taraftarı Elif Ezgi Yılmaz, formasını giyip kutlama yaptı.

Miss Fashion World 2020 yarışmasında kraliçe tacını taktıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Elif Ezgi Yılmaz, tam bir futbol tutkunu. Güzel oyuncunun gönlünü verdiği takım ise Adana Demirspor. 9 Mayıs Pazar akşamı Menemenspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, TFF 1. Lig'i zirvede bitirdi. Takımın 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansını elde etmesi, Adana'yı sevince boğdu. Büyük sevinç yaşayanlardan biri de Elif Ezgi Yılmaz'dı. Formasını giyerek evinde kutlama yapan güzel oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğum babamla sahalarda maç izlemekle geçti. Her şey Adana Demirspor sevdasındandı. Hepimizi böyle büyüttü. Sonunda şampiyon olduk. Adana'da Adana Demirspor aşkı başkadır, benim bu takıma olan sevdam ise bambaşka. Takımım adına gerçekten çok mutluyum."

Adana Demirspor aşkı bir başka!
Adana Demirspor aşkı bir başka!

Kaynak: Snob Magazin

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