: Adana darp iddiasıyla tutuklanan eski erkek arkadaşına sahip çıktı

23.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:20

Darp iddiasıyla tutuklanan eski erkek arkadaşına sahip çıktı

ADANA'da Neslihan A. (34), dilini kestiği, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla tutuklanan eski erkek arkadaşına sahip çıktı. Olayın ardından M.K.?nın haksız yere tutuklandığını söyleyen Neslihan A., "O beni darp etmedi. Aksine kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu" dedi.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da 23 Aralık Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan A. ile erkek arkadaşı M.K. otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle torpido gözündeki meyve bıçağını alan Neslihan A., kendine zarar vermeye kalkıştı. Bunun üzerine M.K., Neslihan A.'ya engel olmak isterken, bıçak kadının dilini ve vücudundaki çeşitli yerleri kesti. Çevredeki vatandaşların M.K.'yı linç etme girişiminde bulunduğu olayın ardından, M.K. tutuklandı.

Neslihan A., erkek arkadaşı M.K.'nın haksız yere hapishaneye gönderildiğini öne sürerek, "Aramızdaki arbede yanlış anlaşıldı. Arkadaşım beni darbetmek istemiyordu. Aksine kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu" diye konuştu.

'TARTIŞMAMIZ YANLIŞ ANLAŞILDI'

Neslihan A., "Daha önceden aramızda sorunlar vardı ve bunun üzerine küçük bir tartışma yaşadık. Ben biraz sinirli yapıda olduğum için gerildim. Otomobilde bulunan meyve soymak için kullandığım bıçağı aldım. Kendimi öldüreceğimi söylerken, arkadaşım bıçağı elimden almaya çalıştı. Aramızda arbede olunca bağırarak konuştuğum için bıçak ağzıma girdi. Bu sırada arkadaşımın da elini kestim. Çevredekiler durumu anlayamadıkları için galeyana gelip M.K.?yı otomobilden indirip darbetmeye başladı. Ben onlara anlatmaya çalıştım ama arkadaşımı dövmeye devam ettiler" dedi.

'HAKSIZ YERE HAPİSHANEDE OLMASINDAN RAHATSIZIM'

Kadına şiddetin ülkede bir sorun olduğunu, ancak kendisinin böyle bir olay yaşamadığını kaydeden Neslihan A., "Arkadaşımın haksız yere hapishanede olmasından dolayı vicdanen rahatsızım. Bıçağı ilk alan bendim ve o benim bunu yapmamı engellemek istedi. Ben kimseye yardım çağrısında bulunmadım. O gün otomobilde bir arbede yaşadık. Onun beni yaralama gibi bir düşüncesi ya da tavrı yoktu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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