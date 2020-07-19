Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu
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Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu

Şanlıurfa'da bir vatandaş Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurup turistlere ikram etti.

Adana'dan gelip Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu
19.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:23

Şanlıurfa'da bir vatandaş Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurup turistlere ikram etti.

Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen bir vatandaş, leğenini alıp Balıklıgöl'de çiğköfte yoğurdu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında çiğköfte yoğuran şahıs, ziyarete gelen turistlere ikram etti. Çiğköftenin tadına bakan turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa isotu ile yoğurdu

Yaklaşık 40 derecelik sıcağın altında çiğköfte yoğuran Umut Günaydın, "Şanlıurfa'nın misafirperverliğine bayıldım. Burada çiğköftemizi yoğurduk. Çiğköfteyi farklı turist arkadaşlarımıza ikram ettik. Biz çiğköfteyi etsiz yapıyoruz. İlk akla gelen çiğköfte de Şanlıurfa'nın çiğköftesidir. Biz onu yıllardan beri öyle biliyoruz. Bu yüzden Balıklıgöl'e, başkentine geldik. Biz burayla gurur duyuyoruz. Her zaman tavsiye edeceğimiz bir yer. Çiğköfteyi Balıklıgöl'de balıklara sıfır alanda yoğurdum. Hem manzarası hem de atmosferi çok güzeldi, çok eğlendik. Biz çiğköfteyi cevizli ve fındıklı yaptık. Biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim köftemiz cevizli ve fındıklıdır. Şanlıurfa'dan isotu gelir. Çiğköftemizi aşkla yaptığımız için damaklarda bir tat bırakır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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