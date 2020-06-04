Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
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Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi

TARİHİ Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattı'na ait Adana Karaisalı Bucak köyündeki tünel tarihi eser olarak tescillendi.

Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:08
TARİHİ Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattı'na ait Adana Karaisalı Bucak köyündeki tünel tarihi eser olarak tescillendi. Tescil kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bağdat-Hicaz Demiryolu'na ait Adana'daki tünelin tescillenmesiyle ilgili Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararını Resmi Gazete'ye verdiği ilanla duyurdu.Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2020 tarihli sayısında yayınlanan karar ilanında özetle şöyle denildi:

"Adana ili, Karaisalı ilçesi, Bucak Mahallesinde, tapulama harici alanda yer alan, Tarihi Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattına ait olan TCDD tarafından 32 numara ile belirtilen Demiryolu tünelinin 2863 sayılı yasa kapsamanda kültür varlığı niteliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, tüneller içinde bulanan ray, drenaj kanalı, travers, sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerinin arıza ve bakımı ile seyrüsefer durumlarını aksattıracak hallerde, can-mal güvenliği açısından hemen müdahale edilmesi gerektiren durumlarda tünelin özgün yapısına zarar vermemek koşuluyla gerekli basit onarım ve müdahalelerin Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) uzmanları denetiminde ilgili idarece yapılıp uygulama sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, tünelin özgün mimari dokusuna müdahale gerektirecek uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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