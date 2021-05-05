Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
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Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı Kazada otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı

Kazada otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesinde meydana geldi. Levent Can 01 ETL 42 plakalı otomobiliyle Karataş Bulvarından şehir merkezine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma, daha sonrada bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Can ve eşi Gamze Can otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri karı kocayı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı karı koca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı
Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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