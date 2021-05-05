Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı Kazada otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan karı koca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.