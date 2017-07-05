Husumetli İki Grup Akaryakıt İstasyonunu Birbirine Kattı, Ölümüne Kavga Kamerada!

Adana'da dün akşam husumetli iki grup akaryakıt istasyonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kavgayı, güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

KARŞILAŞMALARIYLA SİLAHLARIN KONUŞMASI BİR OLDU

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı ise istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini önce sopalarla darp ettiği daha sonra silahla kavga ettikleri görülüyor.



