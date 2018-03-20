Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 9 sanık hakkında on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Karabulut ve Uğur Akbaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Karabulut savunmasında "ByLock" kullanmadığını ileri sürerek, "Kayıtların içeriğindeki şahsımla ilişkilendirilen bilgiler tesadüfen olmuş olabilir. ByLock kayıtlarında yer alan kişileri de tanımıyorum." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Tülay Eker Kürbüz ve Fatma Öçay'ın tutuklanmalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.