Adana'daki fabrikada 7 saat süren yangının çıkış nedeni araştırılıyor

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da, kişisel hijyenik ürünlerin üretildiği fabrikanın depo kısmında dün çıkan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kişisel hijyenik ürün üretilen fabrikanın deposunda, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle yangın, 7 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekipler, sabah saatlerinde de soğutma çalışmalarını tamamladı. Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.