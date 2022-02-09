Adana'daki cinayetin 2 sanığı hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık ile hayatını kaybeden kişinin silahını olay sırasında alıp sakladığı öne sürülen arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Sinan K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık O.Ö. ile öldürülen Ahmet Özdemir'in babası Eyyüp ve annesi Besi Özdemir ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Sinan K. savunmasında, Ahmet Özdemir ile aralarında emanet araç konusunda yaşadıkları tartışmanın ardından barışmak için bir araya geldiklerini ileri sürerek, "Barışma yerine geldiğimizde Ahmet beni görür görmez hakaretler etmeye başladı. Sürekli elini belinin arkasına götürüp çekiyordu. Ahmet küfretmeye etmeye devam edince ben de hedef gözetmeden tabancamla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi." iddiasında bulundu.

Diğer sanık O.Ö ise olayla ilgisi olmadığını savunarak, "Ben Ahmet'in üzerinde silah görmedim de almadım da." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'nde, 4 Temmuz 2021'de sulama kanalı kenarında yaralı halde bulunan Ahmet Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yapılan araştırma sonucunda Özdemir'i öldürdüğü belirlenen Sinan K. tutuklanmış, O.Ö. ise öldürülenin üzerindeki silahı olay sırasında alıp sakladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.