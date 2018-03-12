Adana'daki Cinayet Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karademir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan tanık Mehmet Aktürk'e tebligatın yapıldığını ancak ifade vereceği Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelmediğini belirtti.

Mahkeme savcısı da eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.



Söz hakkı verilen sanık Karademir de olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm." dedi.

Avukatı ise müvekkilinin uygun görülecek şekilde tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ümit Karademir'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı tanık Mehmet Aktürk'ün zorla getirilmesine karar vererek erteledi.

Olay



Adana'da 17 Haziran 2017'de Bey Mahallesi'nde Ümit Karademir ile Aynur Karademir (26) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşanmış, kavgaya dönüşen olayda Ümit Karademir'in eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı iddia edilmişti.



Hastaneye kaldırılan Aynur Karademir kurtarılamamış, olaydan sonra kaçan zanlı yakalanarak tutuklanmıştı.