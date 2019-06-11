Adana'daki cinayet

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi'nde dün sokakta tartıştığı arkadaşı Mert Özgencin'i (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.T'nin (17) Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Seyhan ilçesinde M.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Mert Özgencin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgencin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, kısa sürüde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA