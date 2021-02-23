Adana'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Adana'da boya yaptığı sırada çalıştığı asansörden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Adana'da boya yaptığı sırada çalıştığı asansörden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde tadilat yapılan 7 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Çetinkaya'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çetinkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney