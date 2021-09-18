Adana İl Kadın Kooperatif Birliği ve Adana İl Ticaret Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı pazarın açılış kurdelesini kesti.

Vali Elban, eşi İrem Beyaz Elban ile pazarı gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.