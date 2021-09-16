Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı - Haberler
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Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da mağazada alışveriş yapan bir kişinin içinde 200 lira bulunan cüzdanını çaldığı öne sürülen iki kadın tutuklandı.

Adana'da mağazada alışveriş yapan bir kişinin içinde 200 lira bulunan cüzdanını çaldığı öne sürülen iki kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş için merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına giden H.F. (56), içinde 200 lira ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının çantasından çalındığını fark etti.

H.F'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Benzer olaylardan emniyette çok sayıda suç kayıtları bulunan zanlılar Dilara Ç. (18) ile Aynur G. (20) ekiplerce yakalandı.

Şüpheliler, haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, H.F'nin mağazaya girmesinin ardından şüpheli kadınlar da arkasından içeriye giriyor. Zanlılardan biri H.F'nin çantasından cüzdanını çalarken diğeri de başkalarının görmesini engellemek için yakınlarında bekliyor.

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı

Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yankesicilik şüphelisi iki kadın tutuklandı - Haberler
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