Tencereyle yardım istedi kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tencereyle yardım istedi kurtuldu

Tencereyle yardım istedi kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da mutfakta dengesini kaybedip bir daha kalkamayan 65 yaşındaki kadın tencere ile yere vurup sesini komşularını duyurunca polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da mutfakta dengesini kaybedip bir daha kalkamayan 65 yaşındaki kadın tencere ile yere vurup sesini komşularını duyurunca polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Fatma Çelik (65), mutfakta dengesini kaybederek düştü. Yerden kalkamayan kadın, zemine tencereyle vurarak alt komşusundan yardım istedi. Komşuları, kadının kapıyı açamaması üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştığı balkondan eve girip kapıyı açtı. Daha sonra bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri Çelik'e müdahale etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ve kendisini huzurevine götürme teklifi sunan ekiplere evinden ayrılmak istemediğini söyleyen Çelik, gözyaşı dökerek kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. - ADANA

Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu
Tencereyle yardım istedi kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Son dakika haberi | Eşini öldürüp polisi aradı
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tencereyle yardım istedi kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:22:37. #1.16#

title