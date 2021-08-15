Tencereyle yardım istedi kurtuldu

Adana'da mutfakta dengesini kaybedip bir daha kalkamayan 65 yaşındaki kadın tencere ile yere vurup sesini komşularını duyurunca polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da mutfakta dengesini kaybedip bir daha kalkamayan 65 yaşındaki kadın tencere ile yere vurup sesini komşularını duyurunca polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Fatma Çelik (65), mutfakta dengesini kaybederek düştü. Yerden kalkamayan kadın, zemine tencereyle vurarak alt komşusundan yardım istedi. Komşuları, kadının kapıyı açamaması üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştığı balkondan eve girip kapıyı açtı. Daha sonra bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri Çelik'e müdahale etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ve kendisini huzurevine götürme teklifi sunan ekiplere evinden ayrılmak istemediğini söyleyen Çelik, gözyaşı dökerek kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı