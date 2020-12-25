Adana'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde yaşayan Y.D'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Y.D'nin aracında yapılan aramada 13 pakette satışa hazır 80 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 890 lira ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt