Adana'da 'uyuşturucu satışı'ndan ikisi tutuklu 4 sanık için 15'er yıl hapis istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "uyuşturucu satışı"ndan ikisi tutuklu 4 sanık için 15'er yıl hapis istemi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 4 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 4 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar A.Ç. A.D. ve tutuksuz H.T. ve K.S.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yenibey, Hürriyet, Barbaros Mahalleleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği ve operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Zanlıların fikir ve eylem iş birliği içerisinde hareket ederek kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu ve uyuşturucu satışı için birbirleriyle şifreli konuştukları, sürekli telefon değiştirdikleri ve uyuşturucuyu kentte kiralamış oldukları günübirlik dairelerde saklayarak polis baskınlarına karşılık sürekli olarak uyuşturucunun yerini değiştirdikleri belirtilen iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü

Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Nuri Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Esra Erol Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Arda Kardeşler Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da 'uyuşturucu satışı'ndan ikisi tutuklu 4 sanık için 15'er yıl hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:48:37. #1.17#