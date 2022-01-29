Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da evlerinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da evlerinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde iki eve baskın yaptı.

Adreslerde 115 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, zanlılar Serkan D, İbrahim Murat İ, F.Ç. ve K.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D. ve İbrahim Murat İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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