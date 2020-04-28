Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'nın Seyhan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan Suriyeli gencin ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını arayarak olayın takipçisi olacağını söyledi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Dün Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığı vurgulanan açıklamada, "Polis ekibinin yaya olarak bu şahsı kovaladığı, 'dur' ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K'nin görev silahından çıkan bir adet mermiyle göğüs bölgesinden yaralandığı" ifade edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLU

Açıklamada, "Olay yerine gelen ambulansla şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli F.K. 'kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştır." denildi.

VALİLİK: POLİS AÇIĞA ALINDI

Olaya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen kişi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada polis memurunun açığa alındığı adli ve idari tahkikatın devam ettiği bildirildi.

BAKAN SOYLU BABASINI ARADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefon görüşmesinde yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi. A.H'nin babasının da "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dediği bildirildi. Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti.

CHP'Lİ BULUT: HESAP VERMELİ

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, olaya ait olduğu ileri sürülen görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Adana Seyhan'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun 'dur' ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Bulut, polis memurunun açığa alınmasının ardından yaptığı paylaşımda da "Takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.