Adana'da umre ödüllü siyer sınavına 5 bin kişi katıldı

02.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:58

Adana'da, Peygamber Sevdalıları Vakfınca düzenlenen umre ödüllü siyer sınavına 5 bin kişi girdi.



Vakfın Adana İl Koordinatörü Osman Yalçınkaya, sınavın düzenlendiği Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye geneli gerçekleştirilen siyer sınavına bu yıl 200 bin kişi başvuru yaptığını kaydetti.

"O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla dokuzuncusu düzenlenen siyer sınavına Adana'da da yoğun ilginin olduğunu ifade eden Yalçınkaya, sınavdaki amaçlarının Hazreti Muhammed'in hayatını insanlara ulaştırmak olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı belirten Yalçınkaya, "İnsanlık onu anlamadıkça kesinlikle huzur bulamayacaktır. Allah en güzel örnek olarak olarak Peygamber Efendimizi örnek almamızı bize bildirmiştir. Müslümanlar olarak bizim Hazreti Muhammed'i örnek alarak huzur bulacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Sınava giren 12 yaşındaki Emine Sakıntı da etkinliği yapanlara teşekkür etti.

Sınava giren 40 yaşındaki Mehmet Bucak, sınav vesilesiyle her yıl siyer okuduğunu dile getirdi.

Sınava katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 61 yaşındaki Ziynet Kaya, "Peygamber Efendimizi tanımak ve tanıtmak çok güzel bir iş. İlk defa katıldım keşke önceden bilseydim de daha önceden katılsaydım." dedi.

Kaynak: AA