Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sibel Özdemir yönetimindeki 01 AJB 36 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Kenan İnce yönetimindeki 06 DCR 19 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Sürücü Özdemir ve yanında bulunan Hüseyin Yaman, sıkıştıkları araçtan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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