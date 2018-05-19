Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sibel Özdemir yönetimindeki 01 AJB 36 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Kenan İnce yönetimindeki 06 DCR 19 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Sürücü Özdemir ve yanında bulunan Hüseyin Yaman, sıkıştıkları araçtan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.