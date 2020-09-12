- Mezarlık önünde feci kaza 2 ölü, 4 yaralı
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- Mezarlık önünde feci kaza 2 ölü, 4 yaralı

- Mezarlık önünde feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Adana'da Kozan-Kadirli karayolu üzerinde Bulduklu mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

12.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:26

- Mezarlık önünde feci kaza 2 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'da Kozan-Kadirli karayolu üzerinde Bulduklu mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Kuyuluk Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kozan istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Furkan Öztürk yönetimindeki 28 AAH 613 plakalı otomobil Kuyuluk Mahallesi yoluna dönmek isterken, arkadan gelen ve sürücü ismi öğrenilemeyen 01 Y 9118 plakalı pikap otomobile yandan çarptı.

Meydana gelen feci trafik kazasında otomobilde bulunan Ömer Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Emine Öztürk ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Öztürk 'ün oğlu Furkan Öztürk, eşi Zeynep İrem Öztürk (23), Arda Öztürk ve Meliha Öztürk yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralılar Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kaza yerinden tesadüfen geçen ve hemşire olduğu öğrenilen bir kişi durumu ağır olan Emine Öztürk'e olay yerinde kalp masajı yaptı.

Kazadan dolayı Kozan Kadirli karayolu kısmen trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünün kazadan dolayı şokta olduğu, kaza esnasında hiçbir şey hatırlamadığı iddia edilirken, Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Furkan Öztürk'ün eşi olduğu öğrenilen Zeynep İrem Öztürk'ün ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Jandarmanın 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi

- Mezarlık önünde feci kaza 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA

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