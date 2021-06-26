Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan K. (33) yönetimindeki 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç, İbrahim El Mübarek'in kullandığı 01 MA 7045 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mübarek ve bisikletteki 3 kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İbrahim El Mübarek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kadın ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı