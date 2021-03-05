Adana'da Tiyatro Keyfi Atölyesinin açışı yapıldı
Adana'da açılışı yapılan Tiyatro Keyfi Atölyesinde, 20 kursiyere oyunculuk eğitimi verilmeye başlandı.
Adana'da açılışı yapılan Tiyatro Keyfi Atölyesinde, 20 kursiyere oyunculuk eğitimi verilmeye başlandı.
Alya Ajans & Organizasyon işbirliğiyle kurulan Tiyatro Keyfi Atölyesinde, oyuncu Kemal Başar kursiyerlere oyunculuk eğitimi vermeye başladı.
Başar, AA muhabirine, kursiyerlere 9 aylık eğitim vereceğini söyledi.
Eğitimlere ilk etapta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişinin katıldığını belirten Başar, ilerleyen süreçte bu sayıyı 100 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Alya Ajans Organizasyon kurucularından Özlem Yakar Övet de kentte profesyonel oyuncular yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt