Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti
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Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti

15.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:08
Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Tapantepe Yolu Büyükdikili Kavşağı'nda tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karlılar'a (46) çarptıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Karlılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Karlılar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Karlılar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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