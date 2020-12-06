Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
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Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

06.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:57

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce Suluca Mahallesi'nde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yaralayıp kaçan şüpheli Murat B'yi yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Zanlının ifadesinde, oğlunun kendisine küfretmesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Murat B, ayrı yaşadığı eşi ve oğlu İmam B'nin kaldığı Suluca Mahallesi'ndeki apartmanın önüne gitmiş, aralarında tartışma çıkmıştı.

İmam B, ikinci kattaki evin penceresinden tartıştığı babasının tüfekle ateş etmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Ağır yaralanan İmam B, çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
Tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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