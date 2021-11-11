Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde ayağına taş bağlanmış erkek cesedi bulundu.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde ayağına taş bağlanmış erkek cesedi bulundu.
Yalmanlı Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polisler, çuval içinde bulunan, boynunda yara izi olan ve ayağına taş bağlanmış cesedi kıyıya çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.