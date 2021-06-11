Adana'da sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
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Adana'da sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da dengesini yitirip sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Adana'da dengesini yitirip sulama kanalına düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ali K (58), dengesini kaybederek kenarında yürüdüğü sulama kanalına düştü.

Düştüğü yerden yaklaşık 500 metre boyunca suda sürüklenen Ali K'yi çevredekiler fark etti. Suya atlayan bazı kişiler Ali K'yi kanaldan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ali K'nin kalbinin durduğunu belirledi. Ali K, sağlık ekiplerinin ambulansta uyguladığı kalp masajı ile hayata döndürüldü.

İlk müdahalenin ardından Ali K. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da sulama kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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