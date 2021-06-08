Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuzeniyle oynayan İbrahim Akkurt (7), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü,

Akıntıya sürüklenen Akkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Çocuğun düştüğü yerden 6 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santrali çalışanları, suda bir çocuk cesedi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Akkurt'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanala düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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