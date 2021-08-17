Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıGölbaşı Mahallesi'nde, Metin Taş'ın kullandığı 01 ACA 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına devrildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gölbaşı Mahallesi'nde, Metin Taş'ın kullandığı 01 ACA 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Taşı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kısmen su bulunan kanaldaki araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney