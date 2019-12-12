Adana'da stajını tamamlayan avukatlara ruhsat verildi

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:30

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 2 avukata ruhsatları düzenlenen törenle verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen törende, avukat olmaya hak kazanan meslektaşlarını ve ailelerini kutladı.

Küçük, yeni meslektaşlarından mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Konuşmanın ardından stajyer avukatlar Özüm Sevgi Akkuş ve Ezgi Serintürk yemin etti. Ruhsatları verilen 2 avukata cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Kaynak: AA