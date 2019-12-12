Adana'da stajını tamamlayan avukatlara ruhsat verildi
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Adana'da stajını tamamlayan avukatlara ruhsat verildi

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 2 avukata ruhsatları düzenlenen törenle verildi.

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:30
Adana'da stajını tamamlayan avukatlara ruhsat verildi

Barosu'nda stajlarını tamamlayan 2 avukata ruhsatları düzenlenen törenle verildi.

Baro Başkanı , Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen törende, avukat olmaya hak kazanan meslektaşlarını ve ailelerini kutladı.

Küçük, yeni meslektaşlarından mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Konuşmanın ardından stajyer avukatlar Özüm Sevgi Akkuş ve Ezgi Serintürk yemin etti. Ruhsatları verilen 2 avukata cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Kaynak: AA
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