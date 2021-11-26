Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.

Adana Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, meslek etik kurallarına uymalarını istediği meslektaşlarına başarı diledi.

Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.??????????????

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AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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