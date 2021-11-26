Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.
ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.
Adana Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Gökayaz, meslek etik kurallarına uymalarını istediği meslektaşlarına başarı diledi.
Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.??????????????
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet