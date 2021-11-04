Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 19 avukata ruhsatları verildi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, Adana Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Törende, aynı hukuk fakültesinden mezun olan ve staj döneminde evlenen Yiğit Ali-Ceren Tatlı çifti ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????

Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

Adana'da stajını tamamlayan 19 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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