Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Barbaros Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokak giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.

Etrafa savrulan plastik parçaları inceleyen ekipler, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.

EYP parçaları detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

Görgü tanıkları AA muhabirine, ses üzerine dışarıya çıktıklarını, sokaktan dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.

Kaynak: AA