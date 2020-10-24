Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

24.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 03:31

Adana'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen M.K, Taylan İ. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.K, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taylan İ. gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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