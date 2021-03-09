Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Numan Yücel (41) merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yanına iki kişi yaklaştı.

Şüpheliler, Yücel'e tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan Yücel, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yücel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun