Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi'nde Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşusu M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

Şüpheli baba oğul ise olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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