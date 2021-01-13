Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

13.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:26

Adananın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir bina için kazılmış temel çukurundaki istinat duvarı çöktü.

Adananın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir bina için kazılmış temel çukurundaki istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili yağış nedeniyle merkezdeki Çanaklı Mahallesi Sardunya Sokak'ta, yapılacak bir apartman için kazılmış temel çukurunda örülen yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki istinat duvarı yıkıldı.

Çökme nedeniyle çukurun yanındaki elektrik direği ve bina için ayrılan trafo da temel çukuruna devrildi. Olay yerine gelen görevliler, özelikle çukurun yaklaşık 5 metre yanındaki bir başka apartmandan kimsenin çukura düşmemesi için güvenlik şeridi çekti.

Yandaki apartman yöneticisi Halil Sel, gazetecilere, büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. Sel, "Baktık ki isnat duvarı çökmüş. Yapılacak binanın yetkilileri, müteahhidi ile görüştük. " dedi.

Yapılacak apartmanın yetkilisi Kemal Yılmaz da yağmurdan dolayı bu olayın yaşandığını belirterek, "En kısa zamanda bu mağduriyet giderilecek." dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde yağış nedeniyle daha önce doğal gaz için kazılan üstü toprakla doldurulan çukurda kısmi çökme yaşandı. Oluşan çukura Önder Erol yönetimindeki 01 D 1672 plakalı otomobilin düşmesi sonucu aracın bir tekerleği patladı, araçta hasar oluştu.

Erol, konuyla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.

Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Serdar Ortaç Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 23:26:11. #1.14#
title